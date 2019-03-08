Самолет врезался в стену аэропорта в Тринидаде и Тобаго

Пассажирский самолет ATR 72 Caribbean Airlines врезался в терминал в международном аэропорту Piarco в Тринидаде и Тобаго. На борту лайнера в момент происшествия пассажиров не было, указывает авиакомпания в пресс-релизе.

Инцидент произошел 6 марта. Авиасудно направлялось в ангар. В результате столкновения со стеной терминала самолет получил повреждения. Его сняли с рейсов, специалисты оценивают степень нанесенного ущерба. Персонал в происшествии не пострадал. Инициировано расследование инцидента.

Ранее в сеть выложили видео крушения грузового лайнера Boeing 767, рухнувшего в Соединенных Штатах 23 февраля. Самолет авиакомпании Atlas Air летел из Майами в Хьюстон. Три человека, находящиеся на авиасудне, погибли.