Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 9 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в субботу в московском регионе обещают переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. В столице воздух прогреется до 3-5 градусов, в области температура поднимется до плюс 7 градусов. Согласно прогнозам, ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области на 8 марта из-за сильного ветра и возможного гололеда.

Синоптики обещали горожанам, что в праздничные выходные, не смотря на ветер, ожидается теплая погода.