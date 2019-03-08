«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 9 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в субботу в московском регионе обещают переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. В столице воздух прогреется до 3-5 градусов, в области температура поднимется до плюс 7 градусов. Согласно прогнозам, ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области на 8 марта из-за сильного ветра и возможного гололеда.
Юго-западные и южные ветры принесут волну весеннего тепла в праздничные выходные в Москве. Ветры будут умеренными, местами с порывами до сильных.#погода #Москва #8марта #веснаhttps://t.co/bqFbktySqp pic.twitter.com/m6jFu6JFzS— Гидрометцентр России (@meteoinfo_ru) March 7, 2019
Синоптики обещали горожанам, что в праздничные выходные, не смотря на ветер, ожидается теплая погода.