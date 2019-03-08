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16:14   8 Марта 2019
Россия

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 9 марта из-за сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в субботу в московском регионе обещают переменную облачность, местами возможны небольшие осадки. В столице воздух прогреется до 3-5 градусов, в области температура поднимется до плюс 7 градусов. Согласно прогнозам, ожидается западный и юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области на 8 марта из-за сильного ветра и возможного гололеда.

 

Синоптики обещали горожанам, что в праздничные выходные, не смотря на ветер, ожидается теплая погода.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #общество #погода #гидрометцентр

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