ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер

Военно-морские силы Ирана отбили нападение пиратов, которые штурмовали нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом пишет агентство Mehr, ссылаясь на официального представителя ВМС страны.

В четверг, 7 марта, пираты на 11 скоростных катерах напали на иранский танкер. Судно перевозило груз массой 150 тысяч тонн.

Агентство пишет, что в последнее время ВМС Ирана расширили сферу своей деятельности. Теперь военнослужащие обеспечивают защиту иранских судов от сомалийских пиратов в Индийском океане и Аденском заливе.