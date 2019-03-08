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 ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер

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 ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер

ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер
15:47   8 Марта 2019
Весь мир

ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер

ВМС Ирана отбили нападение пиратов на нефтяной танкер

Военно-морские силы Ирана отбили нападение пиратов, которые штурмовали нефтяной танкер в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом пишет агентство Mehr, ссылаясь на официального представителя ВМС страны.

В четверг, 7 марта, пираты на 11 скоростных катерах напали на иранский танкер. Судно перевозило груз массой 150 тысяч тонн.

Агентство пишет, что в последнее время ВМС Ирана расширили сферу своей деятельности. Теперь военнослужащие обеспечивают защиту иранских судов от сомалийских пиратов в Индийском океане и Аденском заливе.

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Автор: Виктория Разумовская
#иран #криминал #пираты #вмс ирана

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