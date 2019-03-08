Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянин получил ножевое ранение в пятницу в Армении. Об инциденте проинформировала глава отдела информации и по связям с общественностью СК Армении Наира Арутюнян. Об этом пишет РИА Новости.

Ранен оказался 22-летний гражданин Российской Федерации. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Сообщается, что по факту ранения назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы. Правоохранители проводят следственные мероприятия. Другие подробности о происшествии пока неизвестны.

В начале недели сообщалось, что в петербургской подземке неизвестные ранили пассажира в плечо ножом.