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15:49   8 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянин получил ножевое ранение в пятницу в Армении. Об инциденте проинформировала глава отдела информации и по связям с общественностью СК Армении Наира Арутюнян. Об этом пишет РИА Новости.

Ранен оказался 22-летний гражданин Российской Федерации. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Сообщается, что по факту ранения назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы. Правоохранители проводят следственные мероприятия. Другие подробности о происшествии пока неизвестны.

В начале недели сообщалось, что в петербургской подземке неизвестные ранили пассажира в плечо ножом.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #армения

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