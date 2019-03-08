Комплексы С-400 развернут в Турции в октябре

Развертывание российских ЗРС С-400 в Турции начнется в октябре. Об этом пишет Sputnik, ссылаясь на министра обороны страны Хулуси Акара.

По словам главы ведомства, ВВС страны на данный момент решают, в каких регионах лучше установить системы. Он отметил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о возможных поставках систем Patriot.

Контракт с Россией был заключен в 2017 году. Стороны договорились о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит самостоятельно, часть — за счет российского кредита.

В Вашингтоне заявили, что из-за покупки С-400 Анкаре могут отказать в предоставлении передовых технологий и приостановить ее участие в проекте по созданию американских истребителей пятого поколения F-35, а также ввести санкции.