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15:21   8 Марта 2019
Весь мир

Комплексы С-400 развернут в Турции в октябре

Комплексы С-400 развернут в Турции в октябре

Развертывание российских ЗРС С-400 в Турции начнется в октябре. Об этом пишет Sputnik, ссылаясь на министра обороны страны Хулуси Акара.

По словам главы ведомства, ВВС страны на данный момент решают, в каких регионах лучше установить системы. Он отметил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о возможных поставках систем Patriot.

Контракт с Россией был заключен в 2017 году. Стороны договорились о поставке четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. Часть сделки Турция оплатит самостоятельно, часть — за счет российского кредита. 

В Вашингтоне заявили, что из-за покупки С-400 Анкаре могут отказать в предоставлении передовых технологий и приостановить ее участие в проекте по созданию американских истребителей пятого поколения F-35, а также ввести санкции.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #турция #политика #с-400

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