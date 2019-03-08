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15:33   8 Марта 2019
Россия

Движение «Петербург – город перемен» провело первую акцию 8 Марта

Движение «Петербург – город перемен» провело первую акцию 8 Марта

Объединение «Петербург — город перемен!» начало свою работу с поздравлений женщин с 8 марта. Городские патриоты планируют в будущем сделать много социально значимой работы.

Молодежное движение порадовало петербурженок букетами и праздничными открытками со своим логотипом. В акции поучаствовали около 150 волонтеров в белых куртках и кепках с принтами.

Корреспондент «Невских новостей» пообщался с активистами на Дворцовой площади. Лидер движения Георгий Рожков рассказал, что их цель - объединить социально активную молодежь, помогать ей развиваться и менять город к лучшему. Первое учредительное собрание организации состоялось 1 марта. Объединение решило не оставлять без внимания Международный женский день и поздравить женщин с праздником весны.

Движение «Петербург – город перемен» провело первую акцию 8 Марта

Однако в дальнейшем у активистов запланированы не только праздничные акции, но и серьезная, социально значимая работа. Рожков добавил, что сейчас молодежь очень активна, но порой не знает, как применить свои силы и энергию. Задача объединения - помочь им и занять их в социально значимых проектах.

Сопредседатель правления движения Никита Донцов отметил, что движение по своей сути не молодежное: это объединение патриотов Петербурга, готовых менять город к лучшему.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #петербург #активисты #общество #8 марта #город перемен

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