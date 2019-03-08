Марокканцы лидируют среди иностранцев, получивших гражданство Евросоюза в 2017 году

Марокканцы составили самую большую группу людей из тех, что получили гражданство Евросоюза в 2017 году. Тогда 67 900 марокканцев стали европейскими гражданами.

Согласно данным Евростата, 33,4% марокканцев получили гражданство Италии. Испанскими подданными стали 25,2% иммигрантов, а французское гражданство у 24,6%. На втором месте после марокканцев расположились абланцы: 58,900 человек получили в 2017 году европейский паспорт. В большинстве своем, они получают гражданство Греции или Италии.

Индийцы оказались третьей наиболее распространенной национальностью, представителям которой выдавались европейские паспорта активнее всего: 31,600 человек стали гражданами Европы. Половина из новоиспеченных европейцев стали подданными Великобритании. 20,000 турков также получили в прошедшем году заветное гражданство, большинство теперь проживает в Германии.

«Марокканцы, албанцы, индийцы, турки, румыны, пакистанцы, поляки и бразильцы составили около трети (34%) от общего числа лиц, которые получили гражданство государства-члена ЕС в 2017 году», — заявляют в Евростате.

Евростат добавил, что Италия, Великобритания, Германия, Франция и Швеция предоставили больше всего новых гражданство в 2017 году.