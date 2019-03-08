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 Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии

Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии
14:55   8 Марта 2019
Весь мир

Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии

Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии

Министр торговли и промышленности Замбии Кристофер Ялума заявил, что в прошлом году по всей стране малый и средний бизнес создали порядка 27 000 рабочих мест. По его словам, использование кооперативов и кластеров дает положительные результаты для Замбии.

В кулуарах Всемирного экономического форума в Сэндтоне министр сказал, что сектор МСП в Замбии вносит позитивный вклад в экономику благодаря большому количеству рабочих мест. Он также отметил, что доволен проведенными правительством реформами в области торговли и промышленности.

Теперь Замбия может производить товары для экспорта, в том числе и сельскохозяйственную продукцию. Пересмотренная политика в области индустриализации позволила Замбии повысить стоимость своего сырья, добавил Ялума.

Ялума также выразил недовольство отсутствием адекватной поддержки МСП со стороны коммерческих банков в стране, говорится в релизе первого секретаря по связям с общественностью и прессой в Высшей комиссии Замбии в Южной Африке Наоми Ньявали.

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Автор: Ольга Шпакова
#экономика #африка #работа #замбия

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