ООН, Сирийский Красный Полумесяц и официальный Дамаск призывают американское командование пропустить гуманитарную миссию в лагерь «Рукбан», близлежащий возле военной базы США «Ат-Танф» . США — единственные, кто не согласовал возвращение беженцев из лагеря. Подробности в материале ФАН.

Несмотря на игнорирование властями США требований организаций и стран, желающих спасти жителей лагеря, работу по оказанию гуманитарных помощи продолжает ООН, Красный Полумесяц и официальные лица сирийского правительства при поддержке России. Именно российские военные обеспечивают безопасность прохождения гумконвоя в лагерь «Рукбан».

Ранее ООН опубликовало доклад, в котором сообщается о критической обстановке на территории лагеря. Гуманитарную миссию представителей ООН в целях безопасности сопровождала российская военная полиция. Штаты игнорируют и отрицают тот факт, что беженцы лагеря находятся в бедственном положении и испытывают дефицит продуктов, предметов первой необходимости и одежды. Напомним, что территория «Ат-Танфа» остается единственной локацией, закрытой американской стороной для посещения без предварительных согласований.

«Отказ командования группировки США гарантировать выход беженцев срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан», — заявил руководитель российского Центра по примирению сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посещал Дамаск чтобы проконтролировать работу по восстановлению Сирии после войны. В ходе боев с террористами инфраструктура города была уничтожена, но сейчас власти Сирии пытаются это исправить. Губернатор Дамаска утверждает, что страна готова для возвращения беженцев в места их постоянного проживания: восстановлены школы, детские площадки и другие административные здания. Завершается постройка дополнительных жилых домов для возвращенных из лагеря.

«В Сирии созданы все необходимые условия для возвращения беженцев», — заявил заместитель губернатора провинции Дамаск Юсиф Ибрагим Хамуд.

Ранее Россия и Сирия призвали США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей. Представители Сирийского общества Красного полумесяца сообщали, что сирийские беженцы жалуются на насильственное удержание в «Эр-Рукбане» вооруженными группами, поддерживаемыми США​​​. 19 февраля официальный Дамаск при содействии России открыл два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Рукбан» на границе зоны, где находятся американские войска.