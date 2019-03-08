Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Упавший на рельсы на станции метро «Перово» мужчина погиб

Упавший на рельсы на станции метро «Перово» мужчина погиб

 Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире

Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире
Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку

 Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

 Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии

Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии
Упавший на рельсы на станции метро «Перово» мужчина погиб

Упавший на рельсы на станции метро «Перово» мужчина погиб

 Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире

Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире
Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку

 Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

 Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии

Более 27 тысяч рабочих мест создали в 2018 году в Замбии
14:56   8 Марта 2019
Весь мир

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

ООН, Сирийский Красный Полумесяц и официальный Дамаск призывают американское командование пропустить гуманитарную миссию в лагерь «Рукбан», близлежащий возле военной базы США «Ат-Танф» . США — единственные, кто не согласовал возвращение беженцев из лагеря. Подробности в материале ФАН.

Несмотря на игнорирование властями США требований организаций и стран, желающих спасти жителей лагеря, работу по оказанию гуманитарных помощи продолжает ООН, Красный Полумесяц и официальные лица сирийского правительства при поддержке России. Именно российские военные обеспечивают безопасность прохождения гумконвоя в лагерь «Рукбан».

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Ранее ООН опубликовало доклад, в котором сообщается о критической обстановке на территории лагеря. Гуманитарную миссию представителей ООН в целях безопасности сопровождала российская военная полиция. Штаты игнорируют и отрицают тот факт, что беженцы лагеря находятся в бедственном положении и испытывают дефицит продуктов, предметов первой необходимости и одежды. Напомним, что территория «Ат-Танфа» остается единственной локацией, закрытой американской стороной для посещения без предварительных согласований.

«Отказ командования группировки США гарантировать выход беженцев срывает выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан», — заявил руководитель российского Центра по примирению сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди посещал Дамаск чтобы проконтролировать работу по восстановлению Сирии после войны. В ходе боев с террористами инфраструктура города была уничтожена, но сейчас власти Сирии пытаются это исправить. Губернатор Дамаска утверждает, что страна готова для возвращения беженцев в места их постоянного проживания: восстановлены школы, детские площадки и другие административные здания. Завершается постройка дополнительных жилых домов для возвращенных из лагеря.

«В Сирии созданы все необходимые условия для возвращения беженцев», — заявил заместитель губернатора провинции Дамаск Юсиф Ибрагим Хамуд. 

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Ранее Россия и Сирия призвали США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей. Представители Сирийского общества Красного полумесяца сообщали, что сирийские беженцы жалуются на насильственное удержание в «Эр-Рукбане» вооруженными группами, поддерживаемыми США​​​.  19 февраля официальный Дамаск при содействии России открыл два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Рукбан» на границе зоны, где находятся американские войска. 

Сирия ждет освобождения беженцев из лагеря «Рукбан»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #сша #сирия #оон #политика #беженцы #новости #весь мир #красный крест #фан #рукбан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...