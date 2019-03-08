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14:36   8 Марта 2019
Россия

Упавший на рельсы на станции метро «Перово» мужчина погиб

Упавший на рельсы на станции метро «Перово» мужчина погиб

На станции столичного метрополитена «Перово» мужчина погиб после падения на рельсы. Об этом сообщил представитель экстренных службы Москвы, пишет РИА Новости.

Тело погибшего оперативно переместили на платформу, уточнили в экстренных службах. Движение на Калининской линии метро было приостановлено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в петербургском метрополитене неизвестные ранили ножом одного из пассажиров. Происшествие случилось на станции «Невский проспект». Ранение пришлось в область плеча.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #происшествия #метро #чп

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