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14:21   8 Марта 2019
Весь мир

Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии

Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии

Индийский истребитель МиГ-21 потерпел крушение в штате Раджастхан в пятницу, 8 марта. Пилоту удалось катапультироваться, пишет издание Times of India.

Самолет упал вскоре после того, как вылетел с авиабазы, которая находится неподалеку от города Биканер. Истребитель выполнял плановый полет. По словам представителя полиции города Прадип Мохан Шарма, крушение произошло в 12 километрах от Биканера.

На место крушения выехали полицейские. Комиссии по расследованию предстоит установить точную причину произошедшего.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#крушение #индия #миг-21 #ввс индии

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