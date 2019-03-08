Истребитель МиГ-21 потерпел крушение в Индии

Индийский истребитель МиГ-21 потерпел крушение в штате Раджастхан в пятницу, 8 марта. Пилоту удалось катапультироваться, пишет издание Times of India.

Самолет упал вскоре после того, как вылетел с авиабазы, которая находится неподалеку от города Биканер. Истребитель выполнял плановый полет. По словам представителя полиции города Прадип Мохан Шарма, крушение произошло в 12 километрах от Биканера.

На место крушения выехали полицейские. Комиссии по расследованию предстоит установить точную причину произошедшего.