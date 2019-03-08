НАТО ответит на размещение российских ракет у границ альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация ответит на размещение Россией ракет у границ стран, входящих в альянс. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я могу сказать, что будет выверенный скоординированный ответ», — заявил Столтенберг в ходе своего выступления в Варшаве.

Столтенберг вновь предъявил претензии России по поводу нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Генсек НАТО призвал Москву вернуться к соблюдению условий документа.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев утверждает, что вся ответственность за прекращение ДРСМД лежит на властях США. Сенатор подчеркнул, что приостановка российской стороной выполнения Договора является лишь ответными действиями на выход из соглашения США. Председатель уверен, что США первыми под надуманным предлогом приостановили Договор и обвинили Россию в нарушениях его условий.

Напомним: ранее США разорвали ДРСМД, подписанный американским и советским главами в 1987 году. Соглашение обязывает стороны ограничить распространение и ликвидировать ракеты малой и средней дистанции. Дональд Трамп утверждает, что причиной прекращения договора является нарушение условий документа Россией, которая якобы провела испытание ракеты 9М729 на расстояния, явно превышающие 500 км, что запрещено в договоре. РФ выдвинула в сторону США аналогичные претензии, связанные с несоблюдением условий соглашения.