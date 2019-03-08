Столтенберг назвал расширение НАТО «национальным решением»

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расширение НАТО не является провокацией кого-либо. Об этом он сообщил в ходе выступления в Варшаве. По его словам, расширение НАТО — не провокация, а национальные решения.

Ранее Столтенберг заявил, что данный военно-политический блок рассматривает возможность увеличения своего присутствия в Черном море.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко после заявления генсека НАТО отметил, что активность Альянса негативно сказывается на ситуации в области безопасности. Замминистра также назвал Черное море «морем сотрудничества».

Как сообщалось ранее, НАТО допускает возможность расширения присутствия в Черном море.