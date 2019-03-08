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14:15   8 Марта 2019
Россия

Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире

Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире

Специалисты разрабатывают специальные тренажерные комплексы для военнослужащих российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Подобной техники нет ни у одной страны.

Для каждого образца вооружения будет создан отдельный тренажер, который по программному обеспечению повторяет оригинал. Все тренажеры соединены в общую сеть. Благодаря этому военные тренируют не только навыки несения боевого дежурства, но и навыки участия в командно-штабных учебных мероприятиях.

Программу по разработке подобных уникальных тренажеров инициировал глава Минобороны Сергей Шойгу. В начале 2019 года министр анонсировал масштабные учения по всей стране. По мнению Шойгу, постоянное повышение квалификации военных абсолютно необходимо. Это позволяет существенно увеличить безопасность на государственных границах.

Тренажеры для российских Ракетных войск не имеют аналогов в мире

Ранее министр рассказал, как обновляется российская армия. Количество нового вооружения в подразделениях ЗВО составляет 54 процента, в ЮВО — 60 процентов, а в ВВО — 51 процент. По словам Шойгу, в ЗВО формируется ряд новых подразделений, в частности зенитный ракетный полк, который повысит эффективность противовоздушной обороны со стороны Балтики.

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Автор: Виктория Разумовская
#шойгу #армия и опк #рвсн

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