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13:40   8 Марта 2019
Россия

Два человека погибли в аварии с такси и фонарным столбом в Москве

Два человека погибли в аварии с такси и фонарным столбом в Москве

В Москве водитель такси врезался в фонарный столб, в результате дорожно-транспортного происшествия скончались два его пассажира. Как говорится в сообщении московского ГИБДД, инцидент произошел утром в 07:40 на улице Братиславской, 33.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и врезался в столб. По данным ЦОДД, водитель, уроженец Киргизии, серьезных травм не получил. По факту произошедшего инициирована проверка.

Накануне сообщалось, что в результате дорожного происшествия в Мытищах погиб один человек. Участниками аварии стали грузовоз и легковушка. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Жертвой инцидента стал человек, находящийся в легковушке.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #авария #дтп #происшествия #такси

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