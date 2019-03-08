Два человека погибли в аварии с такси и фонарным столбом в Москве

В Москве водитель такси врезался в фонарный столб, в результате дорожно-транспортного происшествия скончались два его пассажира. Как говорится в сообщении московского ГИБДД, инцидент произошел утром в 07:40 на улице Братиславской, 33.

Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением и врезался в столб. По данным ЦОДД, водитель, уроженец Киргизии, серьезных травм не получил. По факту произошедшего инициирована проверка.

Накануне сообщалось, что в результате дорожного происшествия в Мытищах погиб один человек. Участниками аварии стали грузовоз и легковушка. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Жертвой инцидента стал человек, находящийся в легковушке.