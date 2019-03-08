Бой в небе Кашмира ставит крест на американской концепции воздушной войны

Короткое столкновение в небе Кашмира нескольких групп самолетов ВВС Индии и Пакистана 27 февраля 2019 года уже обросло массой мифов и предположений. Эксперты по горячим следам, а значит и не имея реальной информации, высказались и были растиражированы во множестве СМИ. Между тем в сети постепенно появляются крупицы информации, которые позволяют приступить к анализу произошедшего… И это событие однозначно стоит анализа, ведь это был первый полноценный бой самолетов четвертого поколения в примерно равных условиях…

Потенциал сторон

Сегодня боевой потенциал ВВС Индии и Пакистана несоизмерим. Индийцы имеют очевидный перевес в количестве современных самолетов и перевес в их качестве и в случае начала полномасштабной воздушной войны, Исламабаду пришлось бы туго.

Индия на сегодня располагает примерно 800-900 боевыми самолетами, почти треть из которых составляют новейшие российские Су-30МКИ. Одни они по своему потенциалу уже сильнее всех ВВС Пакистана вместе взятых, но в довесок к этому индийцы располагают примерно 500 вполне еще боеспособными по местным меркам боевыми машинами.

Старые-добрые МиГ-21 (почти 200 единиц) прошли комплексную модернизацию в конце 90-х. Вполне еще способны эффективно «работать» французские «Миражи-2000», наносившие удары 26 февраля. Да и первое дитя индийского авиапрома Tejas, несмотря на посредственные технические характеристики, является современной машиной, способной доставить массу хлопот противнику.

У Пакистана все много хуже. Купленные еще в конце 80-х-начале 90-х американские F-16 на сегодня уже морально устарели. Даже модернизация некоторых из них до относительно современной версии Block 52+ (18 машин) не решают главной проблемы ВВС Пакистана – отсуствия тяжелого перехватчика, способного на равных противостоять индийским «Сушкам».

А еще большой проблемой ВВС Пакистана является несовместимость. Пакистан с каждым годом все плотнее работает с Китаем и как следствие его отношения с США становятся все более натянутыми. И это сказывается на боевых возможностях авиации. Все новые самолеты Пакистана имеют китайскую начинку, которая несовместима со стандартами НАТО, а потому их главная надежда в противостоянии с Индией летающие китайские радары ZDK-03 не способны в полноценно работать с американскими самолетами. Новые самолеты «пятого» поколения (а по сути поколения 4+) только в проекте, многофункциональные FC-1 даже в связке с ZDK-03 противостоять Су-30 просто не способны.

Чтобы хоть как-то сгладить проблему слабости бортовых РЛС F-16 Пакистан был вынужден даже закупить шведские легкие самолеты ДРЛО «Saab-2000 AEW&C»

Но, как показали бои февраля 2019-го этого на сегодня явно недостаточно, чтобы противостоять новым российским машинам.

Бои далеко не местного значения

Индия не хотела и не хочет войны, но не ответить на теракт исламских боевиков 14 февраля, когда погибло более 40 военных и полицейских не могла. Карательная опрерация индийских ВВС, когда эскадрилья «Миражей» отработала по полевому лагерю террористов не имела целью нанесения урона пакистанской стороне – это был скорее символический акт.

Тем не менее, кто-то в военных кругах Пакистана подумал иначе. И уже на следующий день пакистанские ВВС решили нанести симметричный удар в ответ.

Собственно именно он и стал причиной нескольких коротких схваток между самолетами двух стран.

Первый бой. Удар наносила четверка пакистанских «Миражей» под прикрытием четверки F-16. Успешно отработав по цели они легли на обратный курс и подверглись неожиданной атаке пары МиГ-21.

Очевидно, что МиГи наводились на цель одним из индийских самолетов ДРЛО А-50ЭИ российского производства, что позволило им скрытно подойти к противнику (вероятнее всего на малых высотах и маскируясь в складках местности). Использование индийскими пилотами ракет ближнего радиуса Р-73 (экспортный ее вариант К-74МЭ) говорит, что бой был начат на ближней дистанции (до 40 км).

Индийцы утверждают, что именно в этой атаке Пакистан потерял свой F-16, хотя Исламабад это и отрицает. Здесь возможны два варианта. Либо индийцы ударили первыми, и на отходе один из самолетов был сбит американской ракетой средней дальности AIM-120-С7 AMRAAM (а остатки второй затем показало индийское телевидение) или атакующая пара МиГов была замечена еще до атаки, но один из них сумел выпустить свою ракету ранее, чем был сбит сам.

При любом раскладе (был ли при этом сбит пакистанский самолет или нет) данный факт говорит о том, что даже в условиях работы F-16 в паре с «Saab-2000 AEW&C» старый добрый модернизированный МиГ-21 с помощью А-50ЭИ может подойти к нему на «пистолетную дистанцию», где недостаточная дальность работы его радара уже не будет иметь решающего значения.

Второй бой. Далее события могли развиваться следующим образом. После первого столкновения обеими сторонами по тревоге были подняты дополнительные силы. Индийцы вызвали на подмогу Су-30, а пакистанцы дополнительные силы F-16 и FC-1. Участие последних очень интересно и вот почему.

Сам по себе этот самолет не перехватчик, но именно он обладает уникальной на сегодня для ВВС Пакистана возможностью полной интеграции с мощным летающим локатором ZDK-03. По сути, он может выступать для базового самолета летающей платформой носителем ракет, что дает этому дуэту шансы в борьбе с Су-30.

По данным индийских источников, индийские Су-30 были атакованы именно американскими ракетами AIM-120-С7 AMRAAM, которых на вооружении FC-1 нет. А значит «сушки» атаковали именно F-16. Что было далее предсказать нетрудно. Еще в 2004 году во время учебных воздушных боев американских и индийских пилотов было выявлено, что против Су-30 американский перехватчик F-15, а тем более F-16 противостоять на ближних дистанциях не способен. Отсюда тактика пакистанцев могла быть следующей – с дальней дистанции (80-100) км, используя внешнее целеуказание (со стороны SAAB 2000 AEW&C) «из засады» дать залп ракетами AIM-120-С7 AMRAAM и быстро на форсаже уходить из зоны ответного удара.

И тут самое время объяснить концепцию, которая была заложена в их детище конструкторами Су-30. Если главнаое преимущество самолетов 5-го поколения (Су-57, F-22) скрытность, то у российского поколения 4++ - защищенность. Российские инженера понимали, что маскироваться такому самолету сегодня уже бессмысленно, а потому его главная защита, это набор электронных систем пассивной и активной обороны, которые и показали себя с лучшей стороны в небе Кашмира.

На концах крыла «Сушек» расположены контейнеры постановок активных помех «Хибин» (изделие Л-175В). Их задача сбить с толку головки самонаведения ракет противника, передавая им ложные данные, чем вызвать их либо их увод в сторону, либо преждевременное срабатывание.

По данным индийских военных все выпущенные по Су-30 ракеты (четыре или пять) были нейтрализованы именно этими системами, что ставит перед американскими специалистами в будущем много вопросов. И главный из них, а что они могут в будущем противопоставить российским самолетам поколения 4++, которые в небе Индии, не сбив ни одного самолета противника, «поставили под удар» всю американскую концепцию ведения «эффективного» боя на средних и дальних дистанциях, на которую генералы Пентагона делают сегодня основную ставку?

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