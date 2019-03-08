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13:30   8 Марта 2019
Россия

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

Участники «Центра городских волонтеров Петербурга» и Ресурсного центра НКО поздравили женщин на Московском вокзале цветами. Об этом сообщает издание «Невские Новости».

«Это сделано для того, чтобы поздравить наших замечательных дам, а также гостей нашего города, которые приедут сюда», — рассказала участница акции.

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

Также волонтеры встретили женщин-пассажиров международных рейсов в аэропорту Пулково и подарили им букеты цветов.

Сегодня в России активисты и волонтеры массово поздравляют женщин с праздником. В петербургском метрополитене активисты устроили флешмоб «Неожиданный букет в метро». Полсотни юношей организовали акцию и вручили женщинам 500 букетов в честь 8-го Марта. Активисты проекта «Сеть» поздравили с Международным женским днем иностранок: в центре Петербурга они подарили туристкам, посетившим город, тюльпаны и рассказали о том, как в России мужчины поздравляют девушек с 8 марта. Акция прошла на Дворцовой площади, возле храма Спас на Крови, у ТРЦ «Галерея» и возле некоторых станций метро.  

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

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Автор: Олег Королев
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