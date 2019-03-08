Крымские спасатели сняли двух московских туристов с обрыва Аю-Дага

Крымские спасатели спасли двух туристов из Москвы, которые не смогли спуститься с Аю-Дага. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

Спасательная операция прошла накануне, 7 марта. Столичные туристы – мужчина 1986 года рождения и женщина 1993-го, взошли на Аю-Даг со стороны международного детского центра «Артек», но не смогли спуститься, застряв на краю скального обрыва.

Они обратились к спасателям, которые оперативно отреагировали на сигнал бедствия. Четверо спасателей «КРЫМ-СПАС», используя профессиональное альпинистское снаряжение, взошли на нужную высоту и эвакуировали туристов через гору к Артековской тропе, а затем на служебной машине.

Отмечается, что туристы во время похода не пострадали и помощь медиков им не понадобилась.