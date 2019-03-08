«Аэрофлот» поздравил женщин с 8 марта

Сотрудники авиакомпании «Аэрофлот» поздравляют с Международным женским днем своих пассажирок и дарят им букеты и стихи. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В салонах самолетов по громкой связи командиры читали стихи, посвященные представительницам прекрасного пола. А женщинам, которые летят 8 марта из Москвы, дарят цветы.

Стихи отобрали по итогам конкурса, который проводили на официальной странице «Аэрофлота» в социальной сети «ВКонтакте». Всего в нем участвовали 900 произведений, которые прислали из разных городов России.

«Жюри тайным голосованием отобрало троих финалистов, во втором этапе конкурса вновь приняли участие подписчики аккаунта «Аэрофлота», но уже в роли критиков», — добавили в пресс-службе.

Победителем стал Даниил Баженов. Ему подарят сертификат на два лица на перелет туда-обратно эконом-классом в любой город маршрутной сети «Аэрофлота».