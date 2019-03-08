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13:01   8 Марта 2019
Россия

Россия и Турция начнут совместное патрулирование в Идлибе

Россия и Турция начнут совместное патрулирование в Идлибе

Вооруженные силы России и Турции намерены совместно патрулировать регион Идлиб на севере Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава турецкого МИД подчеркнул, что совместное патрулирование региона начнется в пятницу. Российская сторона будет патрулировать вдоль границ Идлиба, а военные Турции  — в тех регионах, где у боевиков было изъято вооружение. 

«Совместное патрулирование Москвы и Анкары важно с точки зрения сохранения режима прекращения огня на северо-западе Сирии», — заявил Акар.

 В конце февраля Владимир Путин заявлял, что существующие на территории Сирии очаги террористов в скором времени окончательно будут подавлены, но зона безопасности в Идлибе на правом берегу Евфрата все еще не стабильна и «над этим нужно работать». Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ряд западных государств хочет сохранить на территории САР террористический анклав.

Россия и Турция начнут совместное патрулирование в Идлибе

В сентябре прошлого года в результате договоренности между Турцией и Россией в Сирии была создана буферная зона безопасности. Она продолжается вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции. Идлиб является главным очагом терроризма в Сирии: там до сих пор действуют террористы запрещенной организации «Джебхат ан-Нусра»* и их союзники.

*организация, запрещенная на территории России

Россия и Турция начнут совместное патрулирование в Идлибе

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Автор: Александра Леснова
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