Медведев записал россиянкам видеопоздравление на борту Ил-96

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев записал видеопоздравление с 8 Марта на борту правительственного самолета Ил-96.

Видео размещено на его официальной странице в Facebook. В комментарии к ролику он также добавил поздравительный комментарий. Глава Кабмина РФ пожелал женщинам в честь 8 марта любви и заботы близких.

Поздравление записано в ходе возвращения из рабочей поездки домой на борту Ил-96.

С 8 марта! Дорогие женщины, с весенним праздником 8 Марта! Пусть вас всегда окружают любовь и забота близких! Это поздравление записано на пути из рабочей поездки домой, на борту самолета председателя правительства РФ Ил-96. Gepostet von Дмитрий Медведев am Donnerstag, 7. März 2019

Ранее с 8 марта женщин поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что историю России и развитие государство невозможно представить без вклада российских женщин.