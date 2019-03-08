Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

 Лазарев презентует свою песню для «Евровидения» 9 марта

Лазарев презентует свою песню для «Евровидения» 9 марта
Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку

 Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Бой в небе Кашмира ставит крест на американской концепции воздушной войны

Бой в небе Кашмира ставит крест на американской концепции воздушной войны

 МИД Кубы назвал доминирование США единственной угрозой региону

МИД Кубы назвал доминирование США единственной угрозой региону
Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

Женщин встречают цветами на Московском вокзале в Петербурге

 Лазарев презентует свою песню для «Евровидения» 9 марта

Лазарев презентует свою песню для «Евровидения» 9 марта
Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку

 Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Бой в небе Кашмира ставит крест на американской концепции воздушной войны

Бой в небе Кашмира ставит крест на американской концепции воздушной войны

 МИД Кубы назвал доминирование США единственной угрозой региону

МИД Кубы назвал доминирование США единственной угрозой региону
12:22   8 Марта 2019
Россия

Власти Крыма поблагодарили Меркель за отказ послать корабли в Черное море

Власти Крыма поблагодарили Меркель за отказ послать корабли в Черное море

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель от лица крымчан за то, что она проигнорировала призыв США провести морские учения у берегов полуострова.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс пытался убедить Меркель послать военные корабли Германии к крымским берегам. Канцлер просьбу отклонила.

Гемпель заявил, что жители полуострова благодарны Германии «за благоразумие и нежелание идти на провокации», на которые подстрекает Вашингтон. Он подчеркнул, что Россия не допустит провокаций у своих границ. 

«Крымчане сегодня спокойны за свои границы и за мирное небо над Крымом. Мы убеждены в том, что в случае повторения провокаций в Керченском проливе будет дан жесткий отпор в рамках правового поля Российской Федерации и международных норм», — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#крым #германия #политика #гемпель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...