Власти Крыма поблагодарили Меркель за отказ послать корабли в Черное море

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель поблагодарил канцлера Германии Ангелу Меркель от лица крымчан за то, что она проигнорировала призыв США провести морские учения у берегов полуострова.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Майк Пенс пытался убедить Меркель послать военные корабли Германии к крымским берегам. Канцлер просьбу отклонила.

Гемпель заявил, что жители полуострова благодарны Германии «за благоразумие и нежелание идти на провокации», на которые подстрекает Вашингтон. Он подчеркнул, что Россия не допустит провокаций у своих границ.