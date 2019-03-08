Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил отставку кабинета министров в ходе беседы с премьер-министром страны Юхой Сипиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе финского президента уточнили, что глава поручил нынешнему составу кабинета министров временно продолжить свою работу до того момента, пока новое правительство не будет назначено.

Отставка правительства происходит за месяц до парламентских выборов в связи с неудачной реформой сферы здравоохранения. Выборы в парламент Финляндии пройдут 14 апреля, в результате голосования будет сформирован новый состав правительства.

12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о том, что встреча Владимира Путина и Саули Ниинисте находится в стадии подготовки. По его словам, главы государств встречаются регулярно. Во время последней встречи в конце декабря президенты обсудили актуальные вопросы в отношениях между Россией и Финляндией, переговорили по поводу Арктического совета и Совета Европы, а также обсудили ситуацию в Азовском море и ядерное оружие.