Флешмоб «Неожиданный букет в метро» прошел в Петербурге на 8 марта

В петербургском метрополитене активисты устроили флешмоб «Неожиданный букет в метро». Современные романтики вручили женщинам 500 букетов и поздравили с 8 марта.

Организаторами акции выступили 50 молодых людей. Накануне праздника весны, 7 марта, участники флешмоба прокатились по самым оживленным веткам петербургской подземки и подарили букеты тюльпанов представительницам прекрасного пола.

Маршрут начинался со станции «Сенная площадь». За этот вечер мужчины успели подарить дамам пятьсот букетов. Организатор акции Александр отметил, что каждая женщина прекрасна и уникальна, поэтому нужно поздравлять женщин так, чтобы у них на секунду перехватило дыхание, а на глазах выступили слезы радости.