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12:14   8 Марта 2019
Россия

Проект «Сеть» поздравил иностранок с 8 марта в Петербурге

Проект «Сеть» поздравил иностранок с 8 марта в Петербурге

Активисты проекта «Сеть» поздравили с Международным женским днем иностранок. В центре Петербурга они подарили представительницам прекрасного пола тюльпаны и рассказали о том, как в России мужчины поздравляют девушек с 8 марта.

Акция уже прошла на Дворцовой площади, возле храма Спас на Крови, у ТРЦ «Галерея» и у некоторых станций метро.  

Кроме того, на днях «Сеть» организовала в Северной столице флешмоб «Неожиданный букет в метро». Полсотни молодых людей спустились в метро с букетами тюльпанов и раздарили их жительницам города.

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Автор: Виктория Разумовская
#активисты #8 марта #вамлюбимые #проект сеть

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