Проект «Сеть» поздравил иностранок с 8 марта в Петербурге

Активисты проекта «Сеть» поздравили с Международным женским днем иностранок. В центре Петербурга они подарили представительницам прекрасного пола тюльпаны и рассказали о том, как в России мужчины поздравляют девушек с 8 марта.

Акция уже прошла на Дворцовой площади, возле храма Спас на Крови, у ТРЦ «Галерея» и у некоторых станций метро.

Кроме того, на днях «Сеть» организовала в Северной столице флешмоб «Неожиданный букет в метро». Полсотни молодых людей спустились в метро с букетами тюльпанов и раздарили их жительницам города.