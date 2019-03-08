Активисты поздравят женщин в российских городах с 8 Марта

Активисты движения «СЕТЬ» поздравят российских женщин с праздником 8 Марта. Мужчины разных возрастов и профессий подарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, в аэропортах и на вокзалах,

Активисты намерены рассказывать об онлайн акции, призывая мужчин к ней присоединиться. Для участия необходимо выложить в социальную сеть Instagram поздравления с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные появятся на главном сайте акции.

В Петербурге волонтеры будут встречать женщин-пассажиров международных рейсов в аэропорту Пулково. Встреча волонтерами женщин, следующих поездами дальнего следования, произойдет на Московском вокзале. Предыдущая акция движения СЕТЬ прошла в Петербурге и была посвящена поздравлению с Международным женским днем иностранок, посетивших город. Участники проекта поздравили гостей города с 8-м марта, подарили им букеты тюльпанов и рассказали о русских традициях, по которым отмечается этот праздник.

Еще одна акция СЕТИ прошла неудачно: молодые люди нагрянули в феминистское кафе «Симона», вход в которое разрешен мужчинам только в определенное время. Активисты пробрались внутрь заведения и попытались подарить посетительницам букеты тюльпанов, на что девушки попросили мужчин удалиться из кафе. Акция закончилась распылением газового баллончика в лицо одного из участников движения. Активисты сообщили, что не планировали провокацию и шли дарить цветы «с благими намерениями».