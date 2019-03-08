Активисты проекта «Сеть» поздравили петербургских феминисток

Активисты молодежного проекта «Сеть» пришли в петербургское кафе «Симона», где собираются феминистки, чтобы поздравить их с 8 марта.

Поскольку в кафе попасть мужчинам нельзя, туда заранее пришла жена одного из активистов и открыла им дверь. Молодые люди принесли большие букеты тюльпанов и вручили их девушкам.

Мужчины ввели себя максимально корректно, разулись при входе, общались вежливо, поздравили девушек и ушли. Участник проекта Александр Кондрашов считает, что многим посетительницам кафе поздравление действительно понравилось, несмотря на несколько агрессивную реакцию некоторых.