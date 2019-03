Рогозин ответил Илону Маску на слова о превосходной российской ракетной технике

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на заявление основателя американской космической компании SpaceX Илона Маска, который написал в своем Twitter, что российские космические двигатели являются лучшими и высоко оценил ракету-носитель «Ангара». Рогозин признал, что с такой оценкой нельзя поспорить.

Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что российские космические двигатели являются лучшими и высоко оценил ракету-носитель «Ангара». «В России превосходная ракетная техника и лучший из имеющихся ракетный двигатель. Многоразовая версия новой ракеты «Ангара» была бы отличной», — написал Илон Маск в своем блоге.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni