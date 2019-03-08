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11:10   8 Марта 2019
Россия

Рогозин ответил Илону Маску на слова о превосходной российской ракетной технике

Рогозин ответил Илону Маску на слова о превосходной российской ракетной технике

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на заявление основателя американской космической компании SpaceX Илона Маска, который написал в своем Twitter, что российские космические двигатели являются лучшими и высоко оценил ракету-носитель «Ангара». Рогозин признал, что с такой оценкой нельзя поспорить.

Рогозин ответил Илону Маску на слова о превосходной российской ракетной технике

Ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск написал в своем Twitter, что российские космические двигатели являются лучшими и высоко оценил ракету-носитель «Ангара». «В России превосходная ракетная техника и лучший из имеющихся ракетный двигатель. Многоразовая версия новой ракеты «Ангара» была бы отличной», — написал Илон Маск в своем блоге.

Напомним: беспилотный корабль Dragon-2 производства SpaceX был запущен для полета на МКС в субботу, а в воскресенье причалил к ней в режиме автопилота. Его отстыковка от станции и приводнение в Атлантическом океане намечено на 8 марта. 

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Автор: Александра Леснова
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