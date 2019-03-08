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Активисты проекта «Сеть» поздравили петербургских феминисток

Активисты проекта «Сеть» поздравили петербургских феминисток
Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта
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10:41   8 Марта 2019
Россия

Пушков назвал слова Климкина о Крыме чушью

Пушков назвал слова Климкина о Крыме чушью

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал Крым «худшей версией России». Об этом пишет РИА Новости.

«Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — заявил сенатор.

Ранее украинский министр заявил, что полуостров представляет собой «худшую версию диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома». Климкин отметил, что жителей Крыма «ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугивать их». Также, по его словам, туда отправляют людей с криминальным прошлым.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #пушков #политика #климкин

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