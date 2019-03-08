Пушков назвал слова Климкина о Крыме чушью

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал Крым «худшей версией России». Об этом пишет РИА Новости.

«Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — заявил сенатор.

Ранее украинский министр заявил, что полуостров представляет собой «худшую версию диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома». Климкин отметил, что жителей Крыма «ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугивать их». Также, по его словам, туда отправляют людей с криминальным прошлым.