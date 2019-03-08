Пушков назвал слова Климкина о Крыме чушью
Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который назвал Крым «худшей версией России». Об этом пишет РИА Новости.
«Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России», — заявил сенатор.
Ранее украинский министр заявил, что полуостров представляет собой «худшую версию диктатуры, где многие люди просто боятся выходить из дома». Климкин отметил, что жителей Крыма «ежедневно вызывают в ФСБ, чтобы запугивать их». Также, по его словам, туда отправляют людей с криминальным прошлым.
Новый перл от Климкина: «Крым - это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома. Какая чушь! В Крыму не убивают журналистов, как в Киеве, не сжигают людей, как в Одессе...Благодаря России, крымчане живут в безопасности. И это очень приятная, морская версия России.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 7, 2019