Россия призвала США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей

Главы координационных штабов России и Сирии призвали США решить проблему сирийского лагеря «Рукбан» в провинции Дейр-эз-Зор через расформирование и предоставить его жителям свободу. Об этом сообщается в заявлении координационных штабов РФ и САР.

«Решение, раз и навсегда, проблемы лагеря «Рукбан» через расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям», — сообщается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ считает необходимым срочно приступить к ликвидации лагеря Рукбан в Сирии и эвакуировать оттуда местных жителей.

Представители Сирийского общества Красного полумесяца сообщали, что сирийские беженцы жалуются на насильственное удержание в «Эр-Рукбане» вооруженными группами, поддерживаемыми США​​​. Организация утверждает, что проживающие в лагере люди не осведомлены о возможности безопасного возвращения в места своего постоянного жительства. 19 февраля официальный Дамаск при содействии России открыл два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Рукбан» на границе зоны, где находятся американские войска.