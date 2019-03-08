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Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

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10:26   8 Марта 2019
Политика

Россия призвала США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей

Россия призвала США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей

Главы координационных штабов России и Сирии призвали США решить проблему сирийского лагеря «Рукбан» в провинции Дейр-эз-Зор через расформирование и предоставить его жителям свободу. Об этом сообщается в заявлении координационных штабов РФ и САР.

«Решение, раз и навсегда, проблемы лагеря «Рукбан» через расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям», — сообщается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ считает необходимым срочно приступить к ликвидации лагеря Рукбан в Сирии и эвакуировать оттуда местных жителей.

Россия призвала США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей

Представители Сирийского общества Красного полумесяца сообщали, что сирийские беженцы жалуются на насильственное удержание в «Эр-Рукбане» вооруженными группами, поддерживаемыми США​​​. Организация утверждает, что проживающие в лагере люди не осведомлены о возможности безопасного возвращения в места своего постоянного жительства. 19 февраля официальный Дамаск при содействии России открыл два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Рукбан» на границе зоны, где находятся американские войска. 

Россия призвала США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей

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Автор: Александра Леснова
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