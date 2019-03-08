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Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

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10:22   8 Марта 2019
Россия

«Молодая Гвардия» устроит в Петербурге праздничную акцию

«Молодая Гвардия» устроит в Петербурге праздничную акцию

«Молодая Гвардия» проведет монстрацию (массовая художественная акция) в центре Петербурга по случаю 8 марта. Акции пройдут и в других регионах России.

К участию приглашаются не только активисты «Молодой Гвардии», но и все желающие. Монстрация пройдет в городском зоопарке на станции метро Горьковская в 14.00. Ожидается, что в ней примут участие 150-200 человек.

Каждый участник будет держать в руках транспарант с каким-нибудь поздравлением или теплыми словами. Например, «Ты самая красивая», «Улыбайся», «Ни шагу без комплимента», «Мама, я надел шапку!», «У моей бабушки самые вкусные котлетки», «Дорогая, ты права», «Я вынес мусор», «Моя мама просто супер»  и т.д.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #общество #8 марта #вамлюбимые

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