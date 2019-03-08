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Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта
Россия и Турция провели совместные военные учения в Черном море

Россия и Турция провели совместные военные учения в Черном море

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Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США
9:20   8 Марта 2019
Весь мир

Россия и Турция провели совместные военные учения в Черном море

Россия и Турция провели совместные военные учения в Черном море

Корабли Черноморского флота приняли участие в совместных учениях с ВМС Турции PASSEX. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

В маневрах участвовали два корабля Новороссийской военной морской базы — патрульный корабль «Василий Быков» и морской тральщик «Валентин Пикуль». С турецкой стороны были корвет «Бургазад» и минный тральщик «Акчай». Экипажи военных судов отработали совместные действия в акватории Черного моря, провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Напомним, турецкие корабли 6–8 марта находились в порту Новороссийска в рамках национальных учений «Голубая отчизна — 2019».

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #учения #черное море #вмф рф

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