Россия и Турция провели совместные военные учения в Черном море

Корабли Черноморского флота приняли участие в совместных учениях с ВМС Турции PASSEX. Об этом сообщил руководитель отдела информационного обеспечения флота Алексей Рулев.

В маневрах участвовали два корабля Новороссийской военной морской базы — патрульный корабль «Василий Быков» и морской тральщик «Валентин Пикуль». С турецкой стороны были корвет «Бургазад» и минный тральщик «Акчай». Экипажи военных судов отработали совместные действия в акватории Черного моря, провод отряда кораблей в зоне возможной минной опасности.

Напомним, турецкие корабли 6–8 марта находились в порту Новороссийска в рамках национальных учений «Голубая отчизна — 2019».