Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США

В сети появилось видео крушения грузового самолета Boeing 767, разбившегося 23 февраля. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook шериф округа Чеймберс американского штата Техас.

На кадрах видно, как воздушное судно стремительно падает на землю.

Напомним, крушение произошло 23 февраля недалеко от города Анауак на юго-востоке Техаса. Грузовой самолет Boeing 767 авиакомпании Atlas Air летел из Майами в Хьюстон. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.