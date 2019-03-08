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Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США
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 Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США

Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США
9:02   8 Марта 2019
Весь мир

Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США

Опубликовано видео крушения самолета Boeing 767 в США

В сети появилось видео крушения грузового самолета Boeing 767, разбившегося 23 февраля. Ролик опубликовал на своей странице в Facebook шериф округа Чеймберс американского штата Техас.

На кадрах видно, как воздушное судно стремительно падает на землю.

Напомним, крушение произошло 23 февраля недалеко от города Анауак на юго-востоке Техаса. Грузовой самолет Boeing 767 авиакомпании Atlas Air летел из Майами в Хьюстон. Все три человека, находившиеся на борту, погибли.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #самолет #крушение #общество

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