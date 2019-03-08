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8:44   8 Марта 2019
Весь мир

МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

Китай призывает третьи государства не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Военное вмешательство и санкции лишь возрождают «закон джунглей». Такое мнение выразил глава МИД КНР Ван И.

Министр отметил, что история дала уже много подобных уроков, ошибки лучше не повторять. Независимость и суверенитет каждой страны важен и неотделим. Их следует ценить и защищать. Китай будет продолжать выступать за то, чтобы власти и граждане Венесуэлы смогли путем диалога найти выход из кризиса, обеспечить стабильность в стране и безопасность людей.

Ван И подчеркнул, что уважение суверенитета и независимости стран — основополагающий принцип международного права.

«Внешнее вмешательство и санкции могут лишь обострить ситуацию, приведут лишь к тому, что вновь начнет действовать закон джунглей», — добавил китайский министр.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #венесуэла #ван и

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