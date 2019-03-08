МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

Китай призывает третьи государства не вмешиваться во внутренние дела Венесуэлы. Военное вмешательство и санкции лишь возрождают «закон джунглей». Такое мнение выразил глава МИД КНР Ван И.

Министр отметил, что история дала уже много подобных уроков, ошибки лучше не повторять. Независимость и суверенитет каждой страны важен и неотделим. Их следует ценить и защищать. Китай будет продолжать выступать за то, чтобы власти и граждане Венесуэлы смогли путем диалога найти выход из кризиса, обеспечить стабильность в стране и безопасность людей.

Ван И подчеркнул, что уважение суверенитета и независимости стран — основополагающий принцип международного права.