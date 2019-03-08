Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

 Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям
Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта
МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

 Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента

Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента
Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

Владимир Путин поздравил женщин с 8 марта

 Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям

Отец Любови Соболь оказался причастен к крупным финансовым махинациям
Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Прокуратура США обвинила Гульнару Каримову во взятках на 865 миллионов долларов

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта

Заседание по делу журналиста Вышинского назначено на 26 марта
МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

МИД КНР: Санкции против Венесуэлы возрождают «закон джунглей»

 Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента

Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента
8:23   8 Марта 2019
Весь мир

Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента

Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца 2019 года увеличился на 1,7 процента — до 16 миллиардов долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно появившимся данным, объем экспорта из Китая в Россию за январь-февраль сократился на 4,8 процента и составил 7,07 миллиарда долларов. Импорт продукции из РФ в КНР вырос на 7,5 процента — до 8,97 миллиарда долларов.

Объем торговли двух стран за прошлый месяц составил 6,83 миллиарда долларов.

Напомним, в 2016 году товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 2,2 процента (69,52 миллиарда долларов), в 2017 на 20,8 процента (84,07 миллиарда долларов), в 2018 на 27,1 процента (107 миллиардов долларов). 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #китай #товарооборот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...