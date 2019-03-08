Товарооборот России и Китая вырос на 1,7 процента

Товарооборот между Россией и Китаем за первые два месяца 2019 года увеличился на 1,7 процента — до 16 миллиардов долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно появившимся данным, объем экспорта из Китая в Россию за январь-февраль сократился на 4,8 процента и составил 7,07 миллиарда долларов. Импорт продукции из РФ в КНР вырос на 7,5 процента — до 8,97 миллиарда долларов.

Объем торговли двух стран за прошлый месяц составил 6,83 миллиарда долларов.

Напомним, в 2016 году товарооборот между Москвой и Пекином вырос на 2,2 процента (69,52 миллиарда долларов), в 2017 на 20,8 процента (84,07 миллиарда долларов), в 2018 на 27,1 процента (107 миллиардов долларов).