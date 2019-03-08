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8:05   8 Марта 2019
Весь мир

Помпео обвинил Мадуро в проблемах с электроэнергией в Венесуэле

Помпео обвинил Мадуро в проблемах с электроэнергией в Венесуэле

Госсекретарь Майк Помпео убежден, что в отключении электроэнергии на территории Венесуэлы виновата администрация президента страны Николаса Мадуро.

На своей странице в Twitter он заявил, что отключение электричества и «разруха, от которой страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США». В этом не виноваты какие-то третьи страны. Нехватка электроэнергии и голод — «результат некомпетентности режима Мадуро». 

Напомним, в четверг столица республики и 20 штатов из 23 остались без света. Причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Мадуро заявил, что виноват в случившемся «американский империализм».

На данный момент электричество дали на востоке страны.

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Автор: Виктория Разумовская
#электричество #венесуэла #мадуро #помпео

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