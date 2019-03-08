Помпео обвинил Мадуро в проблемах с электроэнергией в Венесуэле

Госсекретарь Майк Помпео убежден, что в отключении электроэнергии на территории Венесуэлы виновата администрация президента страны Николаса Мадуро.

На своей странице в Twitter он заявил, что отключение электричества и «разруха, от которой страдают простые венесуэльцы, происходят не из-за США». В этом не виноваты какие-то третьи страны. Нехватка электроэнергии и голод — «результат некомпетентности режима Мадуро».

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It’s not because of Colombia. It’s not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime’s incompetence. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 8, 2019

Напомним, в четверг столица республики и 20 штатов из 23 остались без света. Причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Мадуро заявил, что виноват в случившемся «американский империализм».

На данный момент электричество дали на востоке страны.