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7:58   8 Марта 2019
Весь мир

Электроснабжение на востоке Венесуэлы восстановлено

Электроснабжение на востоке Венесуэлы восстановлено

Венесуэльский власти полностью восстановили электроснабжение на востоке страны, прерванное после аварии на ГЭС «Эль-Гури». Об этом сообщает пресс-служба президента Николаса Мадуро.

Накануне Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Пресс-служба приводит заявление министра связи и информации Хорхе Родригеса, который заявил, что Каракас, подобно тому, как и раньше отражал акты агрессии, в этот раз «героическим образом» восстановил энергоснабжение на востоке страны.

В свою очередь в корпорации сообщили, что полностью подача электроэнергии может быть возобновлена в ночь на пятницу, либо на протяжении дня.

Ранее сообщалось, что отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #электирчество

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