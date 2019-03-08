Электроснабжение на востоке Венесуэлы восстановлено

Венесуэльский власти полностью восстановили электроснабжение на востоке страны, прерванное после аварии на ГЭС «Эль-Гури». Об этом сообщает пресс-служба президента Николаса Мадуро.

Накануне Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы сообщила о диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури».

Пресс-служба приводит заявление министра связи и информации Хорхе Родригеса, который заявил, что Каракас, подобно тому, как и раньше отражал акты агрессии, в этот раз «героическим образом» восстановил энергоснабжение на востоке страны.

В свою очередь в корпорации сообщили, что полностью подача электроэнергии может быть возобновлена в ночь на пятницу, либо на протяжении дня.

Ранее сообщалось, что отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны.