Глава китайского МИД оценил важность сотрудничества Москвы и Пекина

РФ и КНР несут большую международную ответственность, и пока Москва и Пекин держатся вместе, мир будет в безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, в области международных отношений КНР и РФ, будучи крупными державами и постоянными членами Совбеза ООН, несут большую ответственность.

Ван И отметил, что обе страны поддерживают постоянный диалог по большинству основных международных проблем. По его словам, взгляды Москвы и Пекина схожи или совпадают по многим вопросам международной повестки дня.

Глава МИД КНР отметил, что старны намерены в текущем году укрепить стратегическую координацию, придерживаться принципов и целей Устава ООН.

Ван И подчеркнул, что пока Китай и РФ держатся вместе, из-за чего мир будет более безопасным, мирным и стабильным.

Ранее он сообщил, глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию в 2019 году.