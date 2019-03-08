Глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию в этом году

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится совершить государственный визит в РФ, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на ежегодной пресс-конференции в парламенте страны.

Российский лидер Владимир Путин в начале декабря сообщил Си Цзиньпину, что Россия готовится к его визиту в текущем году, и предложил ему быть на ПМЭФ в качестве главного гостя. Глава КНР согласился посетить форум, который пройдет 6-8 июня.

Ван И сообщил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. По его словам, глава КНР готовится к совершить государственный визит в Россию..

Ранее посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что Си Цзиньпин для участия в ПМЭФ посетит Петербург, а также приедет в Москву, где встретится с главой правительства и спикером парламента.

Прошлый государственный визит в РФ Си Цзиньпин совершил в июле 2017 года. Путин посещал Китай в июне 2018 года.