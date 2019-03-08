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 Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ

Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ
6:39   8 Марта 2019
Весь мир

Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ

Ле Пен заявила о катастрофических результатах санкций ЕС против РФ

Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире радиостанции RTL заявила, что антироссийские санкции привели к катастрофическим результатам для европейской экономики.

Парламентарий отметила, что Евросоюз не защищает европейские интересы, делая Brexit болезненным, поскольку он рискует ситуацией, в которой худшие последствия ожидают последствия не британцев, а ЕС.

По ее словам, ситуация похожа на ту же, что случилась при введении антироссийских санкций. Ле Пен отметила, что ЕС хотел «наказать россиян», однако в результате это привело к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики Евросоюза.

Ранее она уже заявляла, что ЕС может навредить сам себе, пытаясь сделать Brexit болезненным.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта. Однако, существующий проект соглашения о «разводе» пока не ратифицирован.

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Автор: Олег Королев
#ес #brexit #антироссийские санкции #марин ле пен

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