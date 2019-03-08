Никарагуа выкупит венесуэльский банк, попавший под санкции США

Парламент Никарагуа одобрил предложение правительства о покупке банка Bancorp, основанного при участии венесуэльского капитала и попавшего под действие санкций США. Об этом пишет Nuevo Diario.

Bancorp был основан в 2015 году, как дочерняя организация Alba de Nicaragua S.A - совместного предприятия венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и никарагуанской Petroleos de Nicaragua.

В начале минувшего месяца Bancorp попал под действие американских санкций против Венесуэлы, несмотря на то, что руководство банка отрицало, что PDVSA и Albanisa являются его акционерами

Никарагуанский парламент рассмотрел вопрос о национализации банка после экстренного запроса правительства. Сумма выкупа составит 743 миллиона кордоб (около 23 миллионов долларов).

Оппозиция раскритиковала сделку за выкуп банка, «отравленного» венесуэльскими деньгами.