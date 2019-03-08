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5:42   8 Марта 2019
Весь мир

Мадуро заявил, что объявленная США энергетическая война провалится

Мадуро заявил, что объявленная США энергетическая война провалится

Объявленная США электроэнергетическая война провалится, сообщил в Twitter венесуэльский лидер Николас Мадуро.

По его словам, объявления и направленная я американским империализмом против венесуэльцев электроэнергетическая война будет остановлена. Мадуро отметил, что никто и ничто не победит «народ Чавеса».

Ранее газета Nacional сообщила о массовых отключениях электричества в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в столице страны. РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента сообщали, что в Каракасе в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью.

Национальная корпорация по электроэнергии Венесуэлы накануне сообщила, что на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури» была совершена диверсия.

В свою очередь представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения страны неоднократно заявляли, что аварии в профильной сфере связаны с нехваткой ресурсов для выполнения профилактического обслуживания подстанций и сетей.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #мадуро #энергетическая война

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