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 Бывший премьер Италии Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

Бывший премьер Италии Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции
5:14   8 Марта 2019
Весь мир

Бывший премьер Италии Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

Бывший премьер Италии Берлускони стал фигурантом нового дела о коррупции

Экс-премьеру Италии Сильиво скони грозит новый судебный процесс после того, как он стал подозреваемым в рамках расследования дела о коррупции, сообщает Agi.

Прокуратура Рима внесла Берлускони в список фигурантов дела после того, как было решено проверить вердикт Государственного совета Италии. В марте 2016 года он отменил решение нижестоящего суда, согласно которому Берлускони должен был передать 9,99 процентов акций на сумму около миллиарда евро подконтрольного ему банка Mediolanum центральному банку Италии.

Сейчас прокуроры подозревают, что в решении Госсовета по активам банка имеется коррупционная составляющая. Так, до Берлускони в список подозреваемых попали судья-докладчик по делу экс-премьера, адвокат и экс-сотрудник правительственного дворца Киджи.

По данным агентства, несколько лет назад во время обыска у бывшего сотрудника правительственного дворца были найдены 250 тысяч евро наличными и копии некоторых вердиктов Госсовета, в том числе - черновой вариант решения по Берлускони.

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Автор: Олег Королев
#италия #коррупция #берлускони

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