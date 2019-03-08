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5:01   8 Марта 2019
Весь мир

Суд над Манафортом не выявил «сговора с Россией»

Суд над Манафортом не выявил «сговора с Россией»

Процесс над Полом Манафортом не выявил какого-либо сговора с Россией, заявил журналистам адвокат Манафорта Кевин Даунинг.

Даунинг после приговора Манафорту заявил, что были замечены подтверждения тому, о чем говорилось с первого дня: нет каких-либо свидетельств тому, что Пол Манафорт был вовлечен в сговор с каким-либо официальным лицом правительства РФ.

Манафорт был приговорен судом Виргнии к трем годам и одиннадцати месяцам тюрьмы за финансовые нарушения. Обвинения Манафорту предъявил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Мюллер заявил в ходатайстве в суд, что не видит смягчающих обстоятельств в деле. Он напомнил, что Манафорт сделал ряд ложных объявлений гособвинению.

Спецпрокурор расследует предполагаемые связи Трампа с Россией. В Белом доме и Кремле отвергают наличие таких связей.

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Автор: Олег Королев
#российское вмешательство #манафорт #роберт мюллер

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