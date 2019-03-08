Антонов: Россия предлагает решение проблемы с сирийским лагерем «Рукбан»

Россия призвала срочно разрешить проблему сирийского лагеря беженцев «Рукбан» через его расформирование, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, необходимо предпринять конкретные действия по эвакуации и расформирования лагеря, как это предлагает Россия и Сирия. Антонов отметил, что спасать людей нужно через объединение усилий международного сообщества, в том числе с участием США.

Также Антонов отметил, что Россия готова привлечь внимание международных правозащитных организаций и ООН к гуманитарной ситуации в данном регионе.

Посол подчеркнул, что вокруг «Рукбана» много недостоверной информации. В частности, утверждается, что власти Сирии не готовы к принятию беженцев, а вышедших из лагеря ждут тюрьмы и гонения. Антонов заявил, что по этой причине беженцы не хотят переселяться на территории, подконтрольные Дамаску.

Также он отметил, что люди не могут уехать из «Рукбана» из-за того, что их удерживают хорошо оснащенные и свободно действующие на территории Эт-Танфа бандформирования.