Земан назвал отказ впустить в Прагу члена российской делегации провокацией

Чешский президент Милош Земан назвал назвал провокацией отказ в допуске на территорию страны члена делегации РФ, прибывшей для участия в заседании межправительственной комиссии.

В понедельник после проверки в аэропорту Праги документов у членов российской делегации, возглавляемой главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, один из ее участников не был допущен на территорию республики.

Земан заявил, что считает подобные действия «глупой провокацией», поскольку российская делегация раздумывала над возвращением в Москву.

По его словам, из-за отсутствия РФ на межправительственной комиссии, имеющей немалое значение для экономических отношений, диалог мог бы быть нарушен.

Президент Чехии отметил, что есть «люди, которые не умеют ничего иного, как делать глупые провокации».

Заседание межправительственной комиссии, возглавляемой главами минпромторгов РФ и Чехии Денисом Мантуровым и Мартой Новаковой, состоялось в среду. Оба министра отметили успешность переговоров.