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 Глава МИД Австрии заявила, что вскоре сможет вновь потанцевать с Путиным

Глава МИД Австрии заявила, что вскоре сможет вновь потанцевать с Путиным
3:58   8 Марта 2019
Весь мир

Глава МИД Австрии заявила, что вскоре сможет вновь потанцевать с Путиным

Глава МИД Австрии заявила, что вскоре сможет вновь потанцевать с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время выступления на мероприятии, посвященном Международному женскому дню назвала президента РФ Владимира хорошим танцором. Об этом сообщает Tiroler Tageszeitung

В ходе своей речи она рассказала, что австрийские СМИ постоянно ищут возможности упрекнуть ее за танец с Путиным на ее свадьбе. Она отметила, что скоро у нее будет еще одна возможность станцевать с президентом России.

Глава МИД Австрии заявила, что на следующей неделе посетит Москву. Кнайсль подчеркнула, что Путин является действительно хорошим танцором.

Также она отметила, что кроме Путина, она танцевала со своим британским коллегой Джереми Хантом, однако считает его танцевальные способности хуже, чем у президента РФ.

Свадьба министра иностранных дел Австрии с бизнесменом Вольфгангом Майлингером состоялась 18 августа 2018 года. На ней Путин пробыл всего лишь час, однако успел станцевать с министром, произнести тост на немецком, вручить подарки молодоженам, а также оставить свои пожелания на капоте их автомобиля.

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Автор: Олег Королев
#путин #австрия #танец #карин кнайсль

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