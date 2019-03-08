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3:40   8 Марта 2019
Весь мир

Массовые отключения света происходят по всей Венесуэле из-за диверсии на ГЭС

Массовые отключения света происходят по всей Венесуэле из-за диверсии на ГЭС

Национальная электроэнергетическая корпорация Венесуэлы сообщила о диверсии на крупной гидроэлектростанции «Эль-Гури».

В Twitter корпорации отмечается, что произошедшее является частью электрической войны против государства. Отмечается, что идет работа над тем, чтобы возобновить энергообслуживание. Обстоятельства инцидента на ГЭС не уточняются.

Газета Nacional сообщает, что массовые отключения электричества зарегистрированы в 21 из 23 штатов Венесуэлы, а также в Каракасе.

РИА «Новости» сообщает, что в венесуэльской столице в связи с нарушением электроснабжения остановлены линии метрополитена и наблюдаются перебои с мобильной связью.

В 2016 году ГЭС «Эль-Гури» считалась четвертой станций в мире по мощности после китайской «Санься», бразильско-парагвайской «Итайпу» и китайской «Силоду».

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Автор: Олег Королев
#диверсия #венесуэла #гэс

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