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3:19   8 Марта 2019
Весь мир

Гуаидо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу членом организации

Гуаидо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу членом организации

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо направил генсеку Организации американских государств Луису Альмагро письмо, в котором попросил продолжить считать Венесуэлу одним из членов сообщества, вопреки решению президента Николаса Мадуро.

Назначенный Нацассамблеей Венесуэлы представитель страны в ОАГ Густаво Тарре Брисеньо опубликовал на своей странице в Twitter письмо Гуаидо.

Гуаидо в послании заявляет, что в качестве «исполняющего обязанности президента» он подтверждает и официально заявлет, что Венесуэла якобы решила признать недействительной денонсацию устава ОАГ, чтобы Каракас смог оставаться членом данной организации.

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отмечал, что республика никогда не вернется в нее, поскольку организация стала инструментом «придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #оаг #гуаидо

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