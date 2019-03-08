Гуаидо попросил ОАГ продолжать считать Венесуэлу членом организации

Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо направил генсеку Организации американских государств Луису Альмагро письмо, в котором попросил продолжить считать Венесуэлу одним из членов сообщества, вопреки решению президента Николаса Мадуро.

Назначенный Нацассамблеей Венесуэлы представитель страны в ОАГ Густаво Тарре Брисеньо опубликовал на своей странице в Twitter письмо Гуаидо.

Гуаидо в послании заявляет, что в качестве «исполняющего обязанности президента» он подтверждает и официально заявлет, что Венесуэла якобы решила признать недействительной денонсацию устава ОАГ, чтобы Каракас смог оставаться членом данной организации.

В конце апреля 2017 года Венесуэла направила в ОАГ заявление о выходе из ее состава. Тогда Мадуро отмечал, что республика никогда не вернется в нее, поскольку организация стала инструментом «придания законной силы имперским желаниям против суверенных народов».