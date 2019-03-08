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2:55   8 Марта 2019
Весь мир

США пожаловались генсекку ООН на Иран из-за запуска ракет

США пожаловались генсекку ООН на Иран из-за запуска ракет

Постпредство США при ООН направило генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу сообщение, в котором перечислило запуски ракет Ираном.

В письме исполняющего обязанности постпреда США при ООН Джонатана Коэна говорится, что в нарушении резолюции, касающейся запрета Ирану осуществления какой-либо деятельности, связанной с баллистическими ракетами, в последние месяцы Тегеран провел несколько мероприятий, которые противоречат данному положению.

Также он уточнил, что дальнейшее развитие Ираном ракетных технологий чревато региональной гонкой вооружений и повышенной вероятности конфронтации.

Постпред США в письме заявил, что СБ ООН должен продолжать настаивать на полной реализации обязательных мер в резолюции 2231, которые ограничивают внешнюю поддержку программы баллистических ракет Ирана.

Коэн подчеркнул, что в ситуации, когда Иран решает «бросить вызов» Совету СБ без последствий, то это подрывает основополагающее доверие к решениям данного органа.

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Автор: Олег Королев
#сша #сб оон #ракетная программа ирана

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